Marmolada, il feroce sfogo di Maria Giovanna Maglie: "Il credito dato a Greta Thunberg..."

05 luglio 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie critica. Al centro ancora una volta la tragedia sulla Marmolada, dove un ghiacciaio si è staccato travolgendo decine di escursionisti. È lei dunque su Twitter a rilanciare le parole del fisico Franco Prodi, che "dice che il riscaldamento globale è un fatto naturale, fa parte di cicli naturali, e che i ghiacciai alpini sono stati anche più ritirati di oggi". Da qui la stoccata: "Che il credito dato a Greta Thunberg prova il discredito della scienza nel nostro Paese".

"Benedetto da Draghi e Mattarella". Bomba Maglie: perché è nato il partito di Di Maio | Video

La giovane attivista svedese in lotta per il clima ha sempre sostenuto che "il cambiamento climatico è una minaccia, la Terra sta diventando un luogo più pericoloso in cui vivere". Note, in nome dell'ambiente e contro l'inquinamento, le sue proteste in piazza. Eppure, per Prodi non c'è nulla di cui stupirsi. Anzi, il cambiamento climatico non ha nulla a che vedere con l'inquinamento citato dalla Thunberg.

"Vi dico cosa accadrà presto...". La profezia della Maglie dopo la bomba Di Maio: scenario da incubo

"Il clima è anomalo per sua natura, deve esserlo - sono state le sue parole -. Temperature così elevate le avevamo anche l’anno scorso, basta controllare i dati. Se analizzassimo con accuratezza la storia climatica del nostro pianeta, scopriremmo che è composta da continui cambiamenti, anche quando non c’era l’industrializzazione". Di più, per il meteorologo "ci sono innumerevoli studi basati su precisi indicatori che dimostrano che a influire su questa ciclicità siano le attività solari, e non l’uomo".

"Cosa non avete capito". La Maglie svela tutta la verità sui ballottaggi del centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.