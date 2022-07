L'aria che tira, Andrea Crisanti: "Vaccini completamente neutralizzati", una teoria drammatica

07 luglio 2022 a

a

a

Andrea Crisanti è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, su La7, per fare il punto della situazione sulla nuova ondata di Covid che si sta abbattendo sull’Italia. Come sempre il microbiologo si mantiene equilibrato, non lasciandosi andare a facili allarmismi, ma cercando di spiegare bene che cosa sta succedendo.

Maglie durissima: "Mascherina e vaccino? Basta". Chi ha perso il diritto di parlare | Video

“Più passa il tempo e più l’immunità diminuisce - ha dichiarato Crisanti - poi ci sono varianti che sono in grado di infettare meglio le persone vaccinate. La buona notizia è che l’immunità sta sì diminuendo contro l’infezione, ma più lentamente contro lo sviluppo delle malattie gravi, per le quali siamo ancora coperti al momento”. Riguardo al nuovo spauracchio rappresentato dalla variante indiana, Crisanti ha spiegato di che si tratta: “Può completamente neutralizzare tutti i vaccini fatti finora, come se non fossimo vaccinati. La cosa buona è che per ora fortunatamente questa variante ha un incide di trasmissione bassissimo, quindi si tratta più di teoria che di pratica”.

"A morire non sono i no vax". Crisanti, Omicron e vaccino: quello che nessuno osa ammettere

Resta però il fatto che le sottovarianti di Omicron stiano spingendo nuovamente i contagi in Italia: sono stati oltre 100mila i nuovi positivi ufficiali per due giorni consecutivi. Nonostante ciò, gli ospedali non stanno riscontrando particolari criticità: “La ragione per cui il virus non sta causando un disastro dal punto di vista sanitario è perché siamo parzialmente protetti grazie ai vaccini”.

"Come mi vogliono intimidire": Andrea Crisanti, la denuncia contro il suo ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.