In Onda, Mannheimer e la profezia sulla Meloni: "Deve stare attenta, l'elettorato..."

08 luglio 2022 a

a

a

A In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, si parla della caduta di Boris Johnson e della "crisi dei populismo", così come recita il titolo proposto durante la puntata. Tra gli ospiti ecco anche Renato Mannheimer, il sondaggista di Eumetra, al quale viene chiesto da Parenzo come vede in questo contesto il futuro prossimo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Se vi facessi il nome...": vaccino, le parole che sconvolgono lo studio di La7

E Mannahimer risponde, partendo però da una considerazione - terminale - su ciò che resta del M5s, del partito guidato da Giuseppe Conte protagonista di una infinita caduta libera. "Faccio una sola frase di aggiunta rispetto a quanto ha detto la Ghisleri - premette Mannheimer in risposta a Parenzo -. Ciò che vuole l'elettorato adesso e da tanti anni è qualcosa di nuovo, diverso e facile. Se dici qualcosa di facile, trascini con te l'elettorato. Se pensate al M5s, lo slogan iniziale mandava all'aria tutti: era una cosa semplice e seguita. Adesso non hanno più alcuna possibilità, sono destinati al crollo, secondo me scompariranno alle prossime elezioni", picchia durissimo il sondaggista.

"Pressione estremista, istinti suicidi": M5s, Massimo Franco spiega perché Conte è pericoloso

E ancora: "Ma lo spazio per questo ambito populista facile c'è ancora. Tra i due, Salvini ha avuto questa possibilità, la ha sfruttata ma ora è un pochettino out dal punto di vista dell'elettorato, che è molto volubile, vedete che spostamenti ci sono in Italia, ma non solo. La Meloni sta approfittando del consenso crescente verso di lei ma deve stare attenta: l'elettorato è volubile e quei voti non sono per sempre. Ricapitolando, c'è sicuramente spazio per un nuovo movimento populista in Italia. Non sicuramente il M5s, che hanno perso ogni credibilità e di cui parliamo aspettando solo la fine", conclude Renato Mannheimer, che per i grillini non vede alcun tipo di futuro.

In Onda, Mannheimer e la profezia sul M5s: qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.