In Onda, Massimo Franco spiega perché Giuseppe Conte è pericoloso: "Pressione estremista, istinti sucidi"

La politica italiana è dominata dalle bizze del M5s, da un Giuseppe Conte sempre più in difficoltà, tra minacce di crisi di governo a Mario Draghi, crisi che puntualmente non arrivano, e la pressione dell'opposizione interna che vorrebbe un ritorno agli istinti più "duri e puri", che vorrebbe insomma rivolgere un "vaffa" al premier. E ancora, il presunto avvocato del popolo, subisce gli attacchi esterni, gli insulti di Alessandro Di Battista, per esempio, sempre più scatenato contro il M5s filo-governativo.

E della crisi pentastellata se ne parla a In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, dove a fare il punto sui grillini ci pensa Massimo Franco, firma del Corriere della Sera. Quello che sta accadendo nel partito, premette, "serve soprattutto a cercare di decifrare gli umori interni. Oggi, anzi da alcuni mesi, il tema non è tanto il rapporto del M5s con Draghi, ma quello del M5s con se stesso", rimarca.

"Quindi - riprende Massimo Franco - ho la sensazione che ogni mossa di Conte debba tenere conto soprattutto della reazione di Beppe Grillo, perfino di un Di Battista qualunque, o di settori che sono più o meno vicini. In realtà è una navigazione a vista in qualche modo obbligata. La bussola è molto mutevole: le coordinate del cinque stelle in questi mesi sono di giorni se non di ore", spiega.

"Questo atteggiamento è fatto per dire agli estremisti, che sono molti, state tranquilli perché non ho dato cambiali in bianco. È una tattica per cercare di arginare una pressione estremista molto forte, una pressione con istinti suicidi: al di là del danno che fanno all'Italia, a mio avviso una linea così estremistica e radicale accelererà la crisi grillina, non recupereranno voti", conclude un caustico Massimo Franco.

