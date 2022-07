In Onda, il retroscena di Peter Gomez: "Cosa farà Conte prima o poi"

06 luglio 2022 a

Si parla del faccia a faccia tra Mario Draghi e Giuseppe Conte a In Onda su La7. Ospite nella puntata di mercoledì 6 luglio di Concita De Gregorio e David Parenzo anche Peter Gomez. È lui a svelare un'indiscrezione. O meglio, una sua analisi: "Se la politica ha una logica, prima o poi Conte lascerà il governo". Per il direttore del fattoquotidiano.it "Conte, forte dei numeri, lascerà sapendo che dopo la scissione i Cinque Stelle non mettono a rischio il governo Draghi".

Gomez poi si dice convinto che le parole del premier sul "il governo è con i 5 Stelle" non siano vere: "Ve lo vedete Draghi che dice non gioco più in questa situazione senza Conte, quindi il governo va avanti". Di diverso parere Alessandro Sallusti.

Per il direttore di Libero Conte che abbaia non morde. Poi ovvio che a una certa - ha detto -, a forza di gridare 'al lupo al lupo', il lupo arrivi". In ogni caso, "già questo tentennare, dimostra che è una situazione disperata". Insomma, il leader del Movimento 5 Stelle sembra più temporeggiare. Braccato da La7 ha ammesso che "non assicuro il sostegno a Draghi", ma da lì a lasciare la maggioranza ce ne passa.

