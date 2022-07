Selvaggia Lucarelli con una svastica in fronte: l'ultimo orrore

11 luglio 2022 a

Orrore no vax contro Selvaggia Lucarelli. A Marina di Carrara, in Toscana, sono spuntati dei manifesti al Campo dei Pini con la sua immagine con una svastica sulla fronte mentre dice: "Sono una nazista e voglio imporre la dittatura sanitaria". Quindi si legge ancora: "Se ti dicono chi odiare è te che vogliono fregare". Quindi il simbolo di una "W" rossa cerchiata.

Il gruppo no vax ha utilizzato anche i volti di Roberto Speranza, David Parenzo, Giovanni Toti, Pierpaolo Sileri, Andrea Costa, Franco Locatelli.

"Vedo che i no vax sono in crisi d'attenzione, poveracci", ha commentato Selvaggia Lucarelli con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, che a sua volta ha ricevuto diversi commenti, molti di solidarietà ma anche insulti... Ovviamente da no vax. "Io sono disteso tranquillamente al sole della Sardegna con green pass da guarigione dopo un giorno di febbre e 3 di mal di gola", scrive una. "Inutile che inventi cazz*** per metterti in mostra", attacca un altro. E ancora: "Il raccolto è frutto del seme, cara". Ma c'è anche chi si schiera dalla sua parte: "Non vale quasi la pena fargli tutta attenzione. Sono irrilevanti". "Io compatisco quanti non hanno rispetto della dignità delle persone, loro certamente vanno considerati dei poveracci che non vedono oltre le loro capacità intellettive".

