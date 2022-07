L'aria che tira, Bassetti e il vaccino: "Sarà l'ennesimo fallimento", un'inquietante profezia

11 luglio 2022 a

a

a

"Dedicare la stessa attenzione a tutti, dai 60 ai 100 anni, dai fragili agli ultra-fragili, è un errore clamoroso, e quindi assisteremo all'ennesimo fallimento": Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha detto la sua sulla quarta dose agli over 60. Nei giorni scorsi, infatti, visto l'improvviso e intenso aumento dei contagi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di aprire a questa possibilità.

"Ha chiesto scusa, però...": sfregio alla leghista, Bassetti inchioda Burioni

Ospite de L'Aria che tira su La7, Bassetti è stato chiaro: "Non dimentichiamoci che il 75% degli italiani over 80 e ultra-fragili non ha fatto la quarta dose ed evidentemente non farà la dose di richiamo. Dovevamo prima capire perché 3 italiani su 4 avevano deciso di non fare la quarta dose e concentrarci su quelli, che sono la parte più fragile e debole". Poi ha aggiunto: "Dire che un 60enne deve andare oggi, quando è sotto l'ombrellone, a fare la quarta dose alla pari di un 90enne è un errore clamoroso e sarà la cronaca di un insuccesso annunciato".

Matteo Bassetti a L'Aria che tira, il video

"L'unica cosa che sa fare". Bassetti imbarazza Speranza: cosa non torna sul Covid

Iniziare questo tipo di campagna adesso è sbagliato, secondo l'infettivologo: "Sa quanti sono gli italiani con più di 60 anni? 25 milioni. Se noi pensiamo di vaccinare tutti loro tra luglio e agosto, ce lo possiamo scordare. Secondo me bisognava preparare la campagna vaccinale per tutti gli altri dal primo settembre dicendo chiaramente alla gente cosa fare".

Zangrillo merita una medaglia: Covid, chi fa di tutto per restare sul divano fa fermato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.