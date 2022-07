Bassetti inchioda Burioni: "Ha chiesto scusa, però...", uno sfregio imperdonabile

11 luglio 2022 a

a

a

Roberto Burioni è stato accusato di aver insultato una ragazza disabile su Twitter. Un brutto scivolone anche secondo Matteo Bassetti, che sentito da Adnkronos, ha commentato: "I social sono terribili, prendono qualunque cosa e la ingigantiscono con il rischio che poi diventi l'argomento con cui si può distruggere una persona. Si deve fare attenzione, ci sono dei colleghi che sono molto attivi soprattutto su Twitter, Burioni è uno di questi, e il pericolo è di essere devastati se si sbaglia una sola parola. Ho letto che ha chiesto scusa, però diciamo che forse sarebbe stato meglio evitare di scrivere quello che ha scritto".

Covid, il governo sta per richiuderci ancora in casa: indiscrezioni da incubo

Il virologo, che per tutta la stagione di Che tempo che fa, è stato ospite fisso di Fabio Fazio, è stato preso di mira dopo una discussione su Twitter con il deputato leghista Alex Bazzaro. Burioni ha interagito con una utente, che si dichiarava a favore di Bazzaro, e ha replicato pubblicando un'immagine della ragazza con il commento "Capisco". Tweet subito cancellato. "Questo è un momento in cui i nervi di tutti sono a fior di pelle e si crea un pretesto per attaccare una persona", osserva il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Zangrillo merita una medaglia: Covid, chi fa di tutto per restare sul divano fa fermato

"Sulla vicenda di Burioni, credo che qualche volta bisognerebbe evitare di continuare nella polemica. Finché si dice vaccinatevi o l'infezione è più grave o meno grave, o ci sono delle polemiche tra esperti sulla visione di un problema, fa parte della dialettica", conclude Bassetti, "ma quando si va oltre e si fanno considerazioni di tipo politico, sociologico o di altro, francamente anche noi dovremmo fermaci e fare un passo indietro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.