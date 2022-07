Controcorrente, Gianluigi Paragone: "Che fine fanno quei soldi?", il sospetto su Draghi

13 luglio 2022 a

a

a

Siamo a Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. Ospite in studio Gianluigi Paragone, che fa il punto - assai critico - sul Pnrr e sui progetti che il governo e Mario Draghi hanno per gestirlo. Il tutto con un Giampiero Mughini, altrettanto presente nella puntata di martedì 12 luglio, assai critico nei confronti delle posizioni espresse dal leader di Italexit.

Paragone fa a fette la Lamorgese. "Controllava i greenpass alla gente perbene. E ora..." | Video

"Vogliamo sapere se ci sono dei margini per dare risposte - esordisce Paragone -. Noi lo chiamiamo scostamento di bilancio, ma a mia nonna non gliene frega nulla. Vuole sapere se qualcuno andrà incontro a lei che ha una certa pensione, a una situazione particolare: il caro-spesa, il caro-vita, il caro-bollette. Altri vogliono sapere se alla pompa di benzina al di là delle chiacchiere il pieno costerà l'ira di Dio oppure no. Lo sviluppo economico è il motore del lavoro", rimarca l'ex grillino.

A quel punto interviene Mughini. "Si riduce a uno soltanto: ci sono soldi da distribuire per allieviare la sofferenza generale", sottolinea. E Paragone riparte in quarta: "Ma allora, i soldi del Pnrr dove scaricano? Quei tanti soldi dove scaricano? Qual è l'atterraggio? La dimensione è reale oppure virtuale. La gente lo vuole sapere, altrimenti finirà come il super-bonus: il principio va a ramengo e lo stato non è garante di un bel niente", conclude tagliente nei confronti di Draghi e governo dei migliori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.