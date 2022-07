L'aria che tira, rissa Peter Gomez-Annalisa Chirico: "A furia di umiliarli...", "Ma quali pesci in faccia?"

14 luglio 2022 a

Botta e riposta tra Peter Gomez e Annalisa Chirico. A L'Aria Che Tira su La7, nella puntata in onda giovedì 14 luglio, Gomez chiede di mettere da parte tutte le personali convinzioni sulla crisi di governo. Il motivo? "La storia è stata diversa. Il Movimento nonostante sia stata la prima forza in parlamento, è stato sempre trattato a pesci in faccia e a furia di umiliare le persone, alla fine la corda si è spezzata". Da qui la decisione di mettere in difficoltà l'esecutivo Draghi. Ma non solo, come ricorda il direttore del fattoquotidiano.it, a remare contro i grillini ci sono anche i sondaggi: "I 5 Stelle perdono voti ogni giorno, esattamente come li perde la Lega, con la differenza che la Lega li perde a favore di Fratelli d'Italia mentre i 5 Stelle a favore dell'astensione".

In collegamento con Francesco Magnani, il giornalista torna a prendere le difese pentastellate: "I colleghi non hanno dato la notizia, ma l'Unione europea nel suo rapporto sullo stato di diritto, ha detto che la riforma Cartabia non va bene". Frasi che fanno saltare dalla sedia la Chirico: "Non sono d'accordo sul fatto che i Cinque Stelle abbiano preso solo pesci in faccia. Il punto è un altro: loro si sono intestarditi sullo stare al governo dal 2018".

Niente, Gomez non ne vuole sapere e prosegue mentre la Chirico gli ricorda che "pur di stare al governo con destra o sinistra, hanno fatto politiche di ogni tipo e questo ha fatto perdere elettori". E ancora, sempre la Chirico: "Non è vero, perché hanno anche ottenuto il superbonus e il reddito di cittadinanza". "Perché il governo si è preso paura", controbatte Gomez. Ad avere l'ultima parola però è la giornalista che ricorda ancora una volta come i pentastellati "siano passati da una parte all'altra, basta pensare ai decreti Sicurezza".

