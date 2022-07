Fabiana Dadone derubata a Chigi, fermato il ladro: clamoroso, ecco chi è

15 luglio 2022 a

Fabiana Dadone derubata. Il fatto risale allo scorso 17 giugno, ma solo oggi gli agenti sono riusciti a identificare e fermare il malvivente. Si tratta di un 19enne algerino che, a Largo Chigi (non lontano da Palazzo Chigi) ha rubato alla ministra alle Politiche Giovanili uno zaino. All'interno la Cinque Stelle teneva un pc portatile, una penna Montblanc e un token per la firma digitale rilasciato dalla Camera dei deputati. A incastrare il ladro e il suo complice, le telecamere della sorveglianza delle vie del centro e alcuni selfie e scatti rinvenuti nel suo cellulare una volta sequestrato.

Stando alle ricostruzioni, la ministra stava spostando alcuni bagagli da un'auto di servizio a una priva, quando il ladro ha agito. A destare ulteriore clamore, il fatto che il ragazzo fosse stato rilasciato proprio il giorno prima per aver derubato un turista. Dopo aver agito, il 19enne aveva fatto perdere le proprie tracce. Poi la somiglianza con le immagini delle telecamere ha fatto insospettire alcune forze dell'ordine in giro per la città. Il ladro ha confessato e il giudice ha disposto l'arresto, dichiarando che il pericolo che possa commettere nuovamente crimini della stessa specie "è concreto" e ha definito anche le modalità con cui sono stati commessi i reati "allarmanti", perché il giovane ha agito dopo un arresto e in pieno centro.

Senza documenti e con molti precedenti, il 19enne ha fornito le generalità alle autorità. Un vero e proprio schiaffo, quanto accaduto, al Movimento 5 Stelle che in questi giorni si è battuto con il Partito democratico per l'approvazione dello Ius Scholae, il provvedimento che concede - a prescindere da tutto - la cittadinanza a chi è arrivato in Italia prima di aver compiuto 12 anni e porta a termine un percorso scolastico di 5 anni.

