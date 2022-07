Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival, l'ira di Crosetto: "Bravi..."

17 luglio 2022 a

Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival. Il professore universitario, bollato da tanti come filorusso per le sue posizioni pro-putin, incontrerà i ragazzi della sezione "Impact" ai quali, fanno sapere dallo staff del festival, "siamo sicuri, regalerà delle nozioni molto interessanti". Ma l'annuncio della presenza di Orsini, come riporta Repubblica ha scatenato una vera e propria rivolta social. Tra chi li accusa di essere "indecenti", a chi definisce Giffoni "il festival dell'indottrinamento", "disposti a tutto pur di avere un po' di pubblicità gratuita"a chi, sarcasticamente, li sollecita a invitare "anche i negazionisti dell'Olocausto, i terrapiattisti, anche gli ufologi".

E a dire la sua c'è anche Guido Crosetto: "Dopo le Bimbe di Conte ecco i Bambini di Orsini. Nati come festival del cinema per ragazzi e finiti a luogo di parte. Complimenti per essere riusciti a rovinare una stupenda idea".

A stretto giro arriva la replica: "Giffoni è un territorio libero - rispondono gli organizzatori - dove il pensiero è libero. Dove tutti sono liberi di esprimere le proprie opinioni. Abbiamo trattato temi sensibili coinvolgendo le diverse opinioni e ragioni e mettendole a confronto in un campo aperto e al di fuori di ogni preconcetto". Insomma il Festival sarà ricco di polemiche...

