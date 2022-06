CartaBianca, rissa Orsini-Cuperlo? Berlinguer disperata, la frase intercettata dai microfoni aperti

Claudio Brigliadori 23 giugno 2022 a

Tuoni fulmini e... ceffoni. Duole ripetersi e dedicare questa rubrica ancora ad Alessandro Orsini, ma il professore è indubitabilmente il fenomeno televisivo di questa bislacca, tormentatissima stagione di talk. Talmente fenomeno da riuscire a far alterare, negli studi di CartaBianca su Rai3, anche il Torero Camomillo Gianni Cuperlo, tanto colto quanto soporifero.

La flemma proverbiale dell'esponente del Pd è andata a farsi benedire quando a pochi metri di distanza si è ritrovato Orsini, il Matador anti-Usa, che pochi minuti prima aveva auspicato la nascita di un partito, alle prossime elezioni politiche, che tra i suoi slogan avesse «No alla Finlandia nella Nato». Così, de botto, senza (molto senso). Bianca Berlinguer si è ritrovata un po' per caso un po' no a chiudere l'anno proprio con la più imprevedibile delle risse. E per poco, forse solo per questioni di chiusura di trasmissione, non si è arrivati alla mitologica scena del professor Contri che abbandona la diretta perché svillaneggiato da un compiaciutissimo Andrea Scanzi.



«Lei da mesi sta parlando contro la Nato, ma parli un po' anche della invasione e della distruzione di un Paese sovrano!», incalza Cuperlo, con gli occhi celesti fiammeggianti sana indignazione. «Devo chiudere...», si intromette la Berlinguer intuendo che la miccia è stata appena accesa. Orsini risponde, le voci si accavallano. Dai microfoni si intuiscono nitide solo queste parole: «Al suo partito li ho dati i ceffoni, al suo segretario, al suo partito che si sta comportando in maniera inqualificabile. Parlo come voglio!». Cuperlo lo guarda stranito: «Ceffoni? Ma che ceffoni?».

E Orsini sfodera il suo grande cavallo di battaglia: l'intellettuale che non ha paura di niente e di nessuno. «Lei mi ha chiamato vittima? Io le sto dimostrando che non lo sono affatto». Gianni sfodera il libretto rosso: «Vittima? Lei non lo è affatto! Antonio Gramsci è stata una vittima!». Gran finale, in senso letterale, con la Berlinguer stravolta che implora: «Per favore! Per favore! Professore, professore!». Già.

