Controcorrente,De Masi: "Sapete perché Draghi è l'unico a volere i 5s?"

17 luglio 2022 a

Domenico De Masi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata di oggi 17 luglio, spiega perché Mario Draghi ha detto che può governare soltanto se nella maggioranza c'è anche il Movimento 5 stelle. "Mario Draghi che non è un politico ma un finanziere ha in questo momento dei problemi a cui non era abituato", premette il sociologo. Il presidente del Consiglio, aggiunge Domenico De Masi, "è in un disagio enorme, è dovuto scendere a compromessi, ha dovuto parlare con chi non avrebbe mai ricevuto nemmeno la sua segretaria e ora è l'unico che vuole al governo i 5 stelle che dice 'senza i 5s non ci sto'".

Perché è l'uinco a insistere su questa linea quando nessuno dei partiti che compongono la maggioranza è della stessa idea? L'unica spiegazione, conclude il professore, "è tendenziosa e non vorrei darla". Forse, Draghi "vuole prendere la palla al volo per andare via perché ci sta rimettendo molto", forse, aggiunge, "vuole uscire da questo bailamme". Sospetto fondato?

