Danilo Toninelli in aula così, "ma è un funerale?": deriso dai grillini

Ironia in Aula al Senato, dove Danilo Toninelli non passa inosservato. Durante la discussione dopo le comunicazioni di Mario Draghi, tutti gli occhi degli esponenti del Movimento 5 Stelle sono puntati sull'ex ministro delle Infrastrutture. Il motivo? La sua cravatta nera. A far notare il look è per primo Gianluca Ferrara, mentre Toninelli replica ironizzando: "Ma perché - domanda sorridendo, ma lasciando intuire che per il premier si mette sempre peggio - non è un funerale questo?".

Ma non finisce qui, perché a sua volta il grillino fa notare la pochette indossata da Ferrara: "Il nuovo corso del Movimento non è più contraddistinto dalla spilla con le 5 Stelle ma dalla pochette. Più sbuca dal taschino, più vuol dire che si è alti in grado...", commenta scherzando. E a chi gli ricorda che lui non indossa né la spilla né la pochette, Toninelli controbatte: "Ma io sono un soldato semplice...".

Che l'ex ministro pentastellato non sia uno che bada troppo alla forma lo si era intuito qualche giorno fa, quando è stato beccato a correre lungo il Tevere, a Roma. Fin qui nulla di strano se non fosse che nelle foto è a petto nudo. Una vera e propria sorpresa, nonostante le elevate temperature, se si considera che stiamo pur sempre parlando di un senatore.