Rula Jebreal: "Draghi? Arrivata tangente di Putin", la folle teoria

Rula Jebreal è tra le "vedove" di Draghi. Dopo la caduta del governo e l'apertura della strada per le urne per il prossimo 25 settembre, chi tifava per la permanenza del presidente del Consiglio a palazzo Chigi deve fare i conti con la dura realtà. Una realtà che indica il voto per il rinnovo del nuovo parlamento a stretto giro con le forze progressiste in affanno per l'allarme scattato con gli ultimi sondaggi.

E così, secondo le ultime rilevazioni, il centrodestra unito non avrebbe al cuna difficoltà a vincere le prossime elezioni, battendo in modo sonoro il campo largo già naufragato del Pd e del Movimento Cinque Stelle. E per avvelenare i pozzi verso le elezioni, i delusi per aver perso l'occasione del Draghi bis cominciano già a lanciare le teorie complottiste sulla caduta del governo.

Tra queste c'è Rula Jebreal che su Twitter scrive: "Arriva la 'tangente' per quelli che hanno distrutto il futuro dell’Italia. Dopo mesi di ricatto energetico, Putin apre i rubinetti e aumenta le forniture di gas di Gazprom all’Italia +71% rispetto al giorno prima delle dimissioni di Draghi. Spread a livelli di Grecia ma c’è il Gas".