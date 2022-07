Kim Rossi Stuart, arrestato il nipote: rapina e agente pestato, choc a Roma

23 luglio 2022 a

È stato arrestato Giacomo Seydou Sy, nipote dell'attore Kim Rossi Stuart. Il ragazzo, 28enne, avrebbe prima tentato di rapinare un passeggero sul tram 14, a Roma, e poi si sarebbe scagliato contro i carabinieri che lo avevano fermato proprio su segnalazione della vittima. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno messo le manette al figlio dell'attrice e scrittrice Loretta Rossi Stuart ora accusato di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il tutto sarebbe avvenuto sopra il tram, dove Giacomo avrebbe tentato di sottrarre con la forza a un passeggere un marsupio.

L'uomo, respinto l'assalto è poi sceso dal mezzo avvertendo le forze dell'ordine. Al loro arrivo il 28enne ha reagito con violenza, costringendo gli agenti a fare ricorso al Taser. L'arresto è così stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli. Non è la prima volta che Giacomo finisce nei guai. Qualche tempo fa il ragazzo era stato arrestato per un furto da 60 euro.

"Giacomo - diceva indignata all'epoca la madre - è un ragazzo di 25 anni, con la passione del pugilato e del rap. Non è un criminale ma un ragazzo bipolare che appena tocca la droga va fuori di testa". Loretta Rossi Stuart aveva detto di aver fatto il possibile come madre "ma non sono riuscita a fare anche il padre. A mio figlio continuo a dire 'combatti e sali sul podio della vita'".