In Onda, Nicola Zingaretti sconcertante: si presenta in tv conciato così

Sorpresa a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. La sorpresa "piove" nel corso della puntata di martedì 26 luglio, in cui ad un certo punto fa capolino Nicola Zingaretti, il piddino governatore del Lazio, sul quale negli ultimi giorni si è assai speculato. Potrebbe infatti lasciare la regione per le imminenti elezioni politiche. Da par suo, Zinga ha escluso immediate dimissioni, pur lasciando aperta la porta alla candidatura.

Staremo a vedere. Nel corso dell'intervista un poco improvvisata concessa a La7, il governatore si schiera a favore della linea del segretario Pd: "Sto con Enrico Letto, alle elezioni senza M5s". Insomma, un secco "niet" all'alleanza. Ma la "sorpresa" è un'altra: Zingaretti, infatti, si presenta in tv sudato fradicio, la camicia bianca sembra essere appena uscita dalla piscina. Un vero e proprio bagno di sudore, con la complicità delle elevatissime temperature che si registrano a Roma.

La curiosa vicenda viene rilanciata anche da Dagospia, che fa ironia su quanto recentemente detto da Matteo Salvini: "Quelli del Pd non sudano mai", era passato all'attacco il leader della Lega. "Salvini non ne indovina mezza - scherza Dagospia -. Per tutta risposta ieri a In Onda Zingaretti si presenta madido di sudore, come se fosse appena uscito da una doccia", maramaldeggia il sito diretto da Roberto D'Agostino.