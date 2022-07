In Onda, Concita De Gregorio: "Perché Salvini ha lasciato il vertice di centrodestra"

28 luglio 2022 a

A In Onda, nella puntata di mercoledì 27 luglio, si parla del vertice del centrodestra. A discutere dell'incontro tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni ci sono come sempre David Parenzo e Concita De Gregorio. È proprio la conduttrice di La7 a svelare un retroscena. Mentre vengono trasmesse le immagini del leader di Forza Italia che lascia la Camera dopo l’appuntamento con gli altri leader, la De Gregorio spiega: "Berlusconi non ha il compleanno della fidanzata. Mi risulta che Salvini abbia il compleanno della fidanzata, l’impegno personale lo ha costretto ad andare via dal vertice. Una mia importante fonte mi ha appena informata. È sempre il cuore che comanda".

Non a caso Francesca Verdini, compagna del numero uno della Lega, il 27 luglio compie 30 anni.In ogni caso il colloquio tra alleati è andato a buon fine. L'alleanza lavorerà per presentare un programma comune che tutti i partiti coalizzati potranno depositare al momento della presentazione dei simboli. Nei prossimi giorni sarà creato un tavolo con questo obiettivo. Il Rosatellum prevede infatti che al momento della presentazione del contrassegno venga anche indicato il capo politico, il programma ed eventuali collegamenti.

