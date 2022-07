Controcorrente, la cannonata di Luttwak: "Un certo signor Berlusconi..."

28 luglio 2022 a

a

a

Edward Luttwak torna a pungere Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte. In collegamento con Controcorrente, nella puntata in onda mercoledì 27 giugno su Rete 4, il politologo non accetta la fine del governo Draghi. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Veronica Gentili. Approfittando della sua presenza, la conduttrice chiede: "La 'dipartita' di Draghi all'estero ha tolto credibilità all'Italia?". Immediata la replica affermativa. "Ha tolto credibilità in Italia. A Venezia, una mia amica dottoressa ha detto che tutte le persone rispettabili che conosce erano allibite quando è caduto l'esecutivo". Il motivo? "Un signor Conte, un signor Salvini e un signor Berlusconi volevano sabotare il ruolo del governo Draghi, ma c'è una guerra in corso".

"Un risultato terribile". Edward Luttwak e la profezia sull'Ucraina: come rischia di finire

L'economista statunitense rimprovera la trasmissione: "Questa parola da voi non è stata menzionata, ma il destino di tutti i paesi che si trovano in guerra è non poter avere il lusso di fare la politica che vogliono". Già settimane fa, con un tweet al vetriolo, Luttwak se la prendeva con il leader di Forza Italia, quello del Movimento 5 Stelle e quello della Lega. L'economista imputa a loro la crisi di governo. E non solo.

"Amico di Putin, ci dica il perché": fuori il nome, Luttwak smaschera il big della politica italiana

"Visto in TV - scriveva su Twitter - Draghi in piedi con Di Maio alla sua sinistra e Guerini sulla sua destra, la squadra che ha tenuto l'Italia nel patto Atlantico con (piccole) forniture di armi all'Ukraina. Contro ci sono gli amici di Putin: Berlusconi, Conte, Salvini + i 'Pacifisti', inutili'".