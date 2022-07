Edward Luttwak, soffiata su Giorgia Meloni: "Durante la sua visita in America..."

25 luglio 2022 a

Edward Luttwak torna a parlare del centrodestra. Il politologo statunitense questa volta si sofferma su Giorgia Meloni. Il motivo? Il suo viaggio negli Stati Uniti: "Nella sua visita in America Georgia Meloni ha sorpreso i molti politici che ha incontrato con la sua concretezza espressa in Inglese, lingua che non va bene per tradurre il politichese normale in cui la manovra è tutto e dei valori nn si parla, ma va benissimo per la Meloni".

Parole meno al miele per gli alleati di centrodestra. Qualche giorno fa, con le dimissioni di Mario Draghi da Palazzo Chigi, Luttwak si era scagliato contro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Per lui sia Forza Italia che la Lega sono state responsabili della caduta del governo.

"Visto in TV Draghi in piedi con Di Maio alla sua sinistra e Guerini sulla sua destra - la squadra che ha tenuto l'Italia nel patto Atlantico con (piccole) forniture di armi all'Ukraina. Contro ci sono gli amici di Putin: Berlusconi, Conte, Salvini + i "Pacifisti", inutili", scriveva. Insomma, per l'economista il numero uno leghista, forzista e pentastellato hanno agito a favore dello zar russo. Lo stesso ministro degli Esteri Di Maio aveva accusato, affermando che con la caduta di Draghi, Mosca festeggia.