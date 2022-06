Edward Luttwak e la profezia sull'Ucraina: "Un risultato terribile"

26 giugno 2022 a

Edward Luttwak fa il punto della situazione sulla guerra in Ucraina. L'economista americano non può però fare a meno di lasciarsi andare a una profezia sul come rischia di finire il conflitto: "Attualmente - scrive su Twitter - le forze russe continuano a conquistare villaggi negli oblast di Donetsk e Luhansk mentre si arrendono negli oblast di Kherson. Una volta completato il processo, possono tenere un plebiscito con il pieno consenso dell'Ucraina sotto la stretta supervisione di un paese neutrale e forse ottenere uno o entrambi". Oppure, ed è il peggiore dei timori, optare per un'altra opzione.

"In alternativa - prosegue - i russi possono conquistare e tenere Donetsk e Luhanks senza un plebiscito completamente supervisionato e pienamente accettato dall'Ucraina per essere certi di averli entrambi, per poi vivere in continuo isolamento dall'Europa e dai paesi liberali ovunque per decenni. Un risultato terribile".

Qualche tempo fa l'economista aveva definito Vladimir Putin una sorta di trasformista: "Il primo Putin era un riformatore, ha fatto pagare le pensioni... C'erano molti Putin, poi c'è stato un classico deterioramento, un declino di Putin, un degrado ma non si possono colpevolizzare tutti quelli che hanno avuto rapporti con Putin perché lui non era il Putin di oggi". Poi la stoccata all'esecutivo guidato da Mario Draghi. Secondo lui infatti è già stato "un errore" presentare una proposta solo dell'Italia, non perché non sia "una buona proposta" ma perché "il governo italiano avrebbe dovuto radunare altri governi europei per presentare una proposta congiunta, soprattutto con la Germania".

