Daria Bignardi, foto estrema in lingerie: "Vestita così me lo date un passaggio?"

29 luglio 2022 a

a

a

Come una showgirl qualunque, Daria Bignardi si è mostrata su Instagram con un selfie ad alto tasso erotico. La giornalista e conduttrice, 61 anni, ha pubblicato una stories sul suo profilo in cui indossa un sensualissimo baby doll rosa e in una posa ammiccante si scatta una foto davanti allo specchio del bagno. "Adesso torno nel posto di stamattina vestita così. Se mi danno un passaggio crollano tutte le mie teorie".

Sempre sui social Daria Bignardi aveva raccontato di aver atteso quasi un'ora prima che qualche buon samaritano la raccogliesse a bordo strada, con tanto di borse della spesa, sotto il sole cocente di luglio in Sardegna. "Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I turisti sono stressati? Si ha paura del Covid? (quello sarebbe comprensibile: non avevo la mascherina)", si era chiesta la giornalista. "Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43 minuti nessuno si fermi per dare un passaggio a una tizia che fa l’autostop - con le borse della spesa - in una assolata via ai piedi di una salita di due chilometri". Ora, forse, ha trovato la risposta...