Mompha, il miliardario più giovane al mondo: quanti hanni ha

Il miliardario più giovane del mondo? Mompha Junior. Il bimbo, di soli 10 anni, a sei aveva la sua prima villa di lusso. La storia che ha dell'incredibile arriva dalla Nigeria. Mompha è infatti è il primo figlio di Ismailia Mustapha, o "Mompha Senior", celebrità di internet. È stato lui a donargli la lussuosa abitazione. "Possedere la propria casa è una delle migliori sensazioni di sempre - ha spiegato ai tabloid britannici - Non può essere descritto a parole, non può essere quantificato in denaro. La proprietà di una casa è una sensazione che rende degna di essere affrontata la routine quotidiana della vita".

Eppure Mompha non è l'unico figlio, Ismailia ne ha due e ad entrambi regala le stesse cose. Mompha è dunque il "più giovane miliardario", con un patrimonio convertito in Nigeria Naira, di oltre sei miliardi. Mompha Senior sui social ha oltre un milione di follower. Tra i vari scatti quelli che lo ritraggono con i figli, davanti a macchine costosissime e a ville di lusso.

Anche il piccolo Mompha non è da meno: un post lo mostra sul cofano di una Bentley Flying Spur, un altro davanti a una Lamborghini Aventador rossa e un'altra ancora coni una Ferrari gialla. Il tutto, ovviamente, mentre veste firmato.