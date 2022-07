In Onda, Tajani contro Friedman: "Berlusconi e Putin? Sono mesi che..."

31 luglio 2022 a

"C'è troppa ambiguità": Alan Friedman, ospite di In Onda su La7, ha parlato così delle fantomatiche ombre russe che incomberebbero sul centrodestra. Ospite della trasmissione anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che ha replicato immediatamente: "No assolutamente, FI è il partito italiano che più di ogni altro ha votato contro le politiche del Cremlino". "Ma perché Silvio non lo dice?", ha insistito il giornalista in collegamento con il talk.

A quel punto allora l'ex presidente del Parlamento europeo ha spiegato: "In due discorsi di fila a Roma e a Napoli Berlusconi è stato durissimo e ha votato testi a Bruxelles molto duri contro...". "Che abbia il coraggio di condannare con nome e cognome", lo ha interrotto Friedman. E Tajani pazientemente ha risposto: "Ma lo ha fatto, ti porto i testi dei suoi interventi a Roma e Napoli".

Il numero due di Fi, quindi, ha messo a tacere le voci secondo cui il Cav continuerebbe a essere ambiguo sulla questione russa: "Ha condannato l'invasione russa e Putin, ha detto che sono mesi e mesi che non ha alcun contatto, se poi questo deve essere un processo alle intenzioni...". E infine ha sottolineato: "E comunque i migliori amici di Putin sono Pd e M5s".