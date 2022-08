Oscar Giannino, il sospetto: "Ha visto i sondaggi e...", la Meloni deve stare attenta

02 agosto 2022 a

"Non è che il giornalista, vedendo i sondaggi della leader di FdI, si sia fatto due conti e ora punti a qualche bella imbottita poltrona pubblica?": un articolo molto duro quello scritto da Giuseppe Vatinno su Affariitaliani contro Oscar Giannino. Di qui il suggerimento che il giornalista rivolge direttamente a Giorgia Meloni: "Faccia attenzione". Il riferimento sarebbe a un pezzo scritto da Giannino su Repubblica qualche giorno fa. Un pezzo "sulle conseguenze economiche delle leggi elettorali. Il tutto per portare acqua al mulino dei sistemi uninominali maggioritari rispetto a quelli proporzionali".

L'articolo di Vatinno poi continua: "Un’ultima considerazione da prendersi nell’ottica dell’adagio andreottiano sul fatto che a pensare male si fa peccato ma ci si prende quasi sempre. Oscar Giannino è stato sempre vicino al centro – destra (e per coerenza scrive su Repubblica) ed è stato sposato a Roma da Giorgia Meloni".

Di qui il sospetto di Vatinno: "Non è che il giornalista si è fatto due conti sui sondaggi che vedono la leader di Fratelli d’Italia come probabile prossimo leader e ha fatto un pensierino a qualche bella imbottita poltrona pubblica, magari dalle parti di viale Mazzini? Attenzione Giorgia, dopo aver saggiamente evitato la trave atlantica a non cadere sulla pagliuzza Giannino".