Indro Montanelli, quella preoccupante profezia sull'Italia: "Il suo futuro? Nessuno"

Il futuro dell'Italia? Nessuno. Le parole di Indro Montanelli, in una serie di interviste del settembre 1990, sono più attuali che mai. In quell'occasione il giornalista disse senza peli sulla lingua: "Per l’Italia non c'è alcun futuro. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di non sapere nulla non può avere un domani. Se mi chiedi che cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un domani brillantissimo; per gli italiani, non per l’Italia". Un'analisi forte che porta ancora una volta alla luce quello che accade a un'intera generazione.