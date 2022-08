Salman Rushdie aggredito sul palco di New York: bloccato l'assalitore

12 agosto 2022 a

a

a

Salman Rushdie, autore de "I versetti satanici", è stato aggredito. Lo scrittore è stato assalito da uno sconosciuto mentre parlava sul palco di un evento a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro Rushdie, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello. Il 75enne è caduto a terra e l'assalitore è stato bloccato. Rushdie è stato immediatamente circondato da un gruppo di persone che gli hanno sollevato le gambe, presumibilmente per fare affluire più sangue nella parte superiore del corpo. Il pubblico, composto da centinaia di persone, è stato fatto evacuare.

Stando ai testimoni, Rushdie è riuscito ad alzarsi da solo dal palco al Chautauqua Institution. L'Ap riferisce anche che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sulle ferite riportate. Una foto scattata subito dopo l'aggressione mostra un agente della sicurezza con le mani sul petto di Rushdie mentre un altro gli tiene le gambe sollevate in aria. Nel frattempo l'aggressore è stato bloccato dai presenti.

Il suo "I versetti satanici" venne bandito in Iran nel 1988 perché considerato blasfemo. L'ayatollah Khomeini, l'anno dopo la pubblicazione del libro, lanciò una fatwa contro lo scrittore indiano offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. La guida suprema Ali Khamenei ha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019 via Twitter.