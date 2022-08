Piero Angela, la frase sulla morte: "Una scocciatura"

13 agosto 2022 a

Piero Angela è stato il più grande divulgatore scientifico che il nostro Paese abbia mai avuto. I modi gentili e una cultura senza fine. Lascia un vuoto incolmabile in tutto il Paese.

L'Italia piange Piero Angela: addio a 93 anni, l'ultimo saluto del figlio Alberto

E a commuovere milioni di italiani è stato anche l'annuncio che ha dato della sua scomparsa il figlio, Alberto: "Buon viaggio papà". Poche parole per accompagnare Piero Angela verso il suo nuovo cammino. Ma in questa giornata vengono alla mente le sue parole pronunciate nel corso di un'intervista al Corriere qualche anno fa. Parole che di fatto oggi suonano come beffarde. A ridosso del suo 90esimo compleanno, Piero Angela aveva detto: "Vivo la morte come una scocciatura". Una risposta che spiega il modo di intendere la vita come una lunga scoperta da cui non separarsi mai. E proprio chi fa della scoperta il proprio lavoro ha voluto ricordare con un messaggio o un pensiero proprio il divulgatore scientifico che ha tenuto milioni di italiani attaccati alla tv: "La sua morte mi rende molto triste. Piero Angela è stato un un grandissimo personaggio che ha incarnato dentro di lui due diverse libertà che noi dobbiamo sempre difendere: la libertà della scienza e quella della stampa", ha affermato all'Agi Francesco Vaia, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma.

"Malgrado una lunga malattia...": Piero Angela, le ultime parole prima di morire

Da sottolineare oltre al cordoglio da parte di tutto il mondo della politica, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente".