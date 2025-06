Taylor Fritz, brutale pallata in faccia a Moutet. E lui... pazzesco al Queen's

Giorni di grande tennis, tra Halle (dove è impegnato Jannik Sinner) e il Queen's (dove se la gioca Carlos Alcaraz). Due appuntamenti sull'erba, di prestigio, in attesa del torneo dei tornei, ovvero Wimbledon.

Ora siamo al Queen's, dove non sono mancati i colpi di scena. Uno dei più clamorosi lo ha regalato Corentin Moutet, che ha battuto Taylor Fritz in un match ad altissima tensione. L’americano, tra i più accreditati alla vigilia, ha sprecato un’importante occasione e nel finale si è reso protagonista di un episodio molto discusso: ha colpito involontariamente l’avversario con una pallata in pieno volto. Lo ha letteralmente abbattuto. Moutet, dopo essersi rialzato, è rimasto impassibile, per poi completare la rimonta e vincere, sovvertendo i pronostici.

Taylor Fritz è considerato un ottimo interprete dell’erba, una superficie che esalta il suo gioco. In passato ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, e la scorsa settimana ha conquistato il titolo a Stoccarda superando Alexander Zverev. Approdato al Queen’s con ambizioni importanti, l’americano è incappato in una giornata storta contro un Moutet ispirato, che si è imposto con il punteggio di 6-7 7-6 7-5, annullando anche un match point nel secondo set.

Il terzo parziale è stato una battaglia. Moutet, avanti 5-4, ha servito per il match ma sul 15-30 ha vacillato. Ha tentato un serve and volley, ma la volée è risultata imprecisa. Fritz non ha esitato: si è lanciato sulla palla e ha colpito con forza, finendo come detto per centrare in pieno volto l'avversario.

Nonostante la botta, Moutet – noto per il suo temperamento assai fumantino, recentemente si è scontrato con l'altrettanto fumantino Fabio Fognini – ha mantenuto il sangue freddo. “Stavolta non batte ciglio, sa che il gesto non è cattivo”. Dopo aver perso momentaneamente il servizio, ha subito messo a segno un contro-break e ha chiuso l’incontro, cogliendo una delle vittorie più prestigiose della sua carriera contro il numero 4 del mondo. Per Moutet, insomma, una vittoria. Senza dare in escandescenze. Forse non è soltanto un caso...