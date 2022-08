Piero Angela, quel doloroso segreto: cosa ha nascosto fino all'ultimo

14 agosto 2022 a

a

a

Piero Angela, come è noto era una persona dai modi gentili e soprattutto molto riservata. Il divulgatore scientifico infatti anche per la sua morte ha deciso di regalare ai milioni di italiani che lo seguivano con Superquark un messaggio dai toni pacati per l'ultimo saluto. "Fate la vostra parte" è, riassumendo, il testamento morale che ci ha lasciato Piero Angela. La sua malattia l'ha tenuta nascosta fino all'ultimo. Non ha mai voluto parlarne in pubblico.

"93 anni nella corruzione e nella falsità". Vergogna senza fine, chi insulta Piero Angela

Ha parlato del suo malessere solo una volta, in una lunga intervista rilasciata al Messaggero: "Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45". Una sofferenza che però non gli ha impedito di onorare i suoi impegni professionali. Piero Angela ha sempre messo la carriera da divulgatore scientifico sempre al primo posto. Fino all'ultimo ha lavorato e di questo gli italiani, tutti, gli sono grati. Il suo messaggio di addio ha rivelato quella sofferenza tenuta nascosta fino all'ultimo istante.

Piero Angela e la discopatia: ecco cos'è la malattia di cui soffriva

Ed è per questo motivo che ve lo riproponiamo qui di seguito: "Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano” – ha scritto nella sua lettera d’addio – “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese".