Salvini contro il Pd, la vergogna dopo la morte di Piero Angela

Il Partito democratico, nel giorno della morte di Piero Angela, ha condiviso sui social un messaggio di addio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i dem hanno pubblicato una foto del divulgatore scientifico con tanto di simbolo. Una scelta che ha scatenato la reazione di Matteo Salvini. Il leader della Lega su Twitter ha ricondiviso il post, commentando: "Il logo del PD sulla foto di Piero Angela… La sinistra non sa più dove sbattere la testa, nemmeno sui social. Che imbarazzo".

Nel mirino dell'ex ministro la foto diffusa dal Pd Piemonte. Qui si vede Raffaele Gallo, consigliere per la Regione, scrivere: "Grazie a Piero Angela per aver aperto la porta della divulgazione all’Italia. Personalmente lo ricordo con grande ammirazione la scienza e i suoi affascinanti misteri, spiegati con chiarezza e passione, hanno accompagnato la vita di tutti noi attraverso quel modo di fare televisione che ha saputo far breccia nella mente di tutti, promuovendo conoscenza e amore per il sapere. Grazie Piero. Buon viaggio".

Poi, in bella vista, il logo dem. Una trovata pessima, soprattutto perché fa pensare che dietro ci sia l'intento di fare pubblicità, nonostante la tragica notizia, al partito in piena campagna elettorale.