Piero Angela e la discopatia: ecco cos'è la malattia di cui soffriva

13 agosto 2022

Nel suo ultimo messaggio ai telespettatori della Rai, Piero Angela aveva parlato di una "lunga malattia". Il divulgatore scientifico non era entrato nei dettagli, se non in un'altra intervista passata. Qui il giornalista aveva raccontato: "Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45". Stando a quanto riferito dallo stesso Angela al Messaggero, avrebbe sofferto della discopatia degenerativa.

Quest'ultima colpisce l'anello fibroso e il nucleo polposo del disco. Il nucleo dunque si assottiglia e perde piano piano la sua funzione. Successivamente l'anello fibroso riceve dal nucleo stesso e dai corpi vertebrali stimoli eccessivi. L'anello può così spezzarsi e attraverso queste fratture fuoriesce il nucleo polposo. Oltre alla riduzione dello spessore del disco, può aggiungersi la degenerazione discale.

In base al deterioramento del disco, ci sono quattro livelli di gravità. In casi gravi la discopatia può causare invalidità e una mobilità ridotta degli arti inferiori. In ogni caso non è dato sapersi se Angela sia morto per l'aggravarsi della malattia. Il figlio Alberto infatti ha rispettato le volontà del padre, annunciando la sua morte con un stringato e doloroso "buon viaggio papà".