Maglie azzera Speranza: "Pieni poteri alla destra? Cosa sognava di fare questo comunista"

“La destra vuole pieni poteri, saremo noi a fermarla”. Così Roberto Speranza in un’intervista rilasciata alla Stampa che non è affatto passata inosservata, soprattutto a destra. Dove Maria Giovanna Maglie, in un tweet, ha espresso un commento molto duro nei confronti del ministro della Salute: “Questo persecutore sadico, un comunista che ha sognato di schiacciare un Paese intero in obbediente fila con la mascherina, osa dichiarare che la destra vuole pieni poteri”.

“Che altro vi serve - ha domandato la Maglie - per capire che cos’è lo schieramento del Pd?”. Nella sua intervista Speranza ha subito esordito con un attacco alla destra: “Può portare a sbattere l’Italia. Le loro ricette economiche, vedi la Flat tax, sono un pericolo per la tenuta del Paese. E dal punto di vista delle relazioni internazionali, i loro amici sono Orban e Le Pen. Rischiano di portarci fuori dalla traiettoria di Paese fondatore della Ue e Paese di punta del G7 e del G20”.

Il timore di Speranza è un “rigurgito nazionalista” che “isolerebbe l’Italia e ci farebbe perdere la credibilità conquistata in questi anni”. Ovviamente non poteva mancare la polemica sul simbolo di Fdi: “Giorgia Meloni non ha fatto i conti fino in fondo con quella storia, e quella fiamma è il trait d’union. Io penso che avrebbe dovuto avere più coraggio e toglierla. Ma, ripeto, oggi il problema vero sono le loro proposte e le loro relazioni internazionali”.