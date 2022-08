In Onda, Mario Monti insulta Salvini e Meloni: "Mi fanno rabbrividire"

31 agosto 2022 a

A campagna elettorale aperta, ecco che anche Mario Monti le prova tutte per affossare il centrodestra sulla via della vittoria. L'ex presidente del Consiglio, ospite di In Onda su La7 nella puntata di martedì 30 agosto, se la prende in particolare con le proposte di Matteo Salvini. In studio da Luca Telese e Marianna Aprile usa un parallelismo con il conflitto tra Russia ed Ucraina per descrivere la lotta all’evasione: "Lega e Fratelli d’Italia, a differenza delle altre destre in Europa, sono contro la concorrenza e sono contro il rispetto dello Stato come bilancio dello Stato. In questa epoca di guerra, sentire invocare la pace fiscale in alcuni programmi elettorali mi fa rabbrividire, intensifichiamo quella guerra e portiamola a termine una buona volta".

Salvini qualche settimana fa aveva detto chiaro e tondo che mettere i cittadini nella condizione migliore per risolvere le beghe con il Fisco è "un atto doveroso". Il motivo è semplice: "Ci sono cose che se siamo al governo con il centrodestra le possiamo fare. Ad esempio, la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle di Equitalia". E ancora, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un incontro con gli amministratori del partito: "Noi al governo – aveva concluso – avevamo fatto 38 milioni di rottamazioni, poi il governo Pd-5 Stelle ha fermato tutto e lo stesso Draghi non ha più permesso nulla dal punto di vista della lotta alle cartelle di Equitalia".

In ogni caso le critiche del senatore a vita al leader della Lega non sono una novità. Già a L'Aria Che Tira Monti se la prendeva con Salvini. Quella volta però per la riforma della legge Fornero: "A Salvini, poveretto, auguro di riuscirci a fare questa riforma, perché sono dieci anni che vede nella mia collega Elsa Fornero il male d'Italia, l'ha additata spesso in modo incivile alla pubblica esecrazione. Gli auguro di riformare la legge Fornero".