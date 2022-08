Controcorrente, Gianluigi Paragone: "Cosa ha fatto Draghi per le bollette?"

31 agosto 2022 a

Gianlugi Paragone va all'attacco di Mario Draghi ai microfoni di Controcorrente. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Veronica Gentili, il leader di Italexit mette nel mirino il premier sul caro energia e sulle risposte sul fronte delle bollette: "Io non so cosa ha fatto di miracolistico Mario Draghi sul fronte dell'emergenza economica". Poi si scatena: "Stanno arrivando bollette pesantissime e ancora non è finita. Ora arriverà quella di agosto che quasi certamente sarà del 20 per cento in più rispetto all'ultima che è stata pagata".

Poi parla dei commercianti e degli imprenditori che hanno ricevuto le bollette da capogiro: "Ditemi voi come fa un artigiano a predisporre una liquidità per poter pagare le bollette in futuro? Come fa a organizzare le uscite per l'attività da mandare avanti e quelle per le utenze".

Infine ha aggiunto: "La pianificazione minima è saltata, hai gli impegni con le banche, quelli con le bollette, come si fa ad andare avanti così?".