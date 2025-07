Marco Rizzo sfida Bianca Berlinguer: "La responsabilità è vostra", alta tensione

"Probabilmente il clima sta cambiando ma non è l'uomo la causa". A dirlo è Marco Rizzo ospite di È sempre Cartabianca. Nella puntata in onda martedì 15 luglio su Rete 4, il leader di Democrazia Sovrana Popolare spiega che "si tratta di capire cosa ci sia dietro". Poi, rivolgendosi direttamente a Bianca Berlinguer: "La responsabilità è vostra, è del giornalismo, perché se passano certe informazioni. Abbiamo visto che l'Usaid di Biden pagava 3mila giornalisti nel mondo l'anno scorso... Abbiamo scoperto che la commissione Timmermans pagava i giornalisti e le organizzazioni non governative per diffondere dati sul clima".

Per Rizzo si tratta di "un problema enorme, perché se l'informazione ci dice che fa caldo, che stiamo morendo di caldo, probabilmente il clima sta cambiando ma non è l'uomo la causa. L'uomo fa l'inquinamento, che è una cosa terribile, ma non fa cambiare il clima".