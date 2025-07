Drusilla Foer su Giorgia Meloni: "Non riesco a farmela stare antipatica"

"Sono molto, molto spesso in disaccordo con ciò che dice, per il modo in cui lo dice e per l’approssimazione. Ma non riesco a farmela stare antipatica": Drusilla Foer lo ha detto in un'intervista a Repubblica a proposito della premier Giorgia Meloni. Poi ha aggiunto: "Forse non mi sta antipatica come non mi è antipatica la Cattiva di Biancaneve". E le ha dato un suggerimento: "Vorrei che dialogasse in modo più serio con i giovani. Ha carisma e mi piacerebbe che stabilisse un confronto, con meno slogan, per suscitare un dibattito. I ragazzi hanno bisogno anche di scontro e di uscire dal torpore. Poi ogni nazione ha il premier che si merita".

Parlando del suo grande seguito, Drusilla ha ammesso di sentire il peso della responsabilità: "Come non sentirla? Non per il pubblico ma verso me stessa. Un bambino di sette anni mi ha chiesto: 'Quando mi innamorerò, come dovrò comportarmi?'. Puoi non prenderti la responsabilità di questa risposta? Gli ho detto che deve essere gentile, ascoltare e conoscere. Poi è salita sul palco una bambina: 'Lei quanti anni ha?'. Ho chiesto: 'Dov’è tua madre?'".