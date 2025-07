Pietro Senaldi, la domanda fa sbroccare Schlein: "Perché Sanchez?"

Duro botta e risposta tra il condirettore di Libero Pietro Senaldi e la segretaria del Pd Elly Schlein a In Onda, la trasmissione condotta da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. "Perché è così affascinata da Sánchez? - ha chiesto subito Senaldi, riferendosi al premier spagnolo -. Ha un vice in carcere per corruzione, l'altro si è dovuto dimettere perché molestava le compagne di partito, ha un governo che si tiene in mano con lo scotch, io non lo vedrei come l'uomo che può risolvere l'Europa. È già tanto se fra sei mesi è ancora a Madrid".

La seconda domanda, invece, riguardava le decisioni del suo partito a livello europeo: "Se è così delusa dalla gestione europea, perché ha votato la fiducia a Ursula von der Leyen la settimana scorsa?". Infine sulle regionali: "In Toscana si va verso Giani che è renziano, in Puglia Decaro è renziano, nelle Marche Ricci è stato anche renziano, in Campania si passa per De Luca che va d'accordo solo con Renzi. Ma non è che anziché occupare il Pd, è il Pd che ha occupato lei?", le ha chiesto Senaldi.