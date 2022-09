Striscia la Notizia, Brumotti-choc: "L'ultima immagine di me", a un passo dalla morte

Francesco Fredella 06 settembre 2022 a

a

a

Vittorio Brumotti è uno degli eroi di Striscia la notizia. Un inviato in bicicletta, che non abbandona mai, sempre in prima linea contro ogni tipo di crimine. Stavolta in una lunga intervista a Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, parla della rapina subìta. Brumotti si trovava in vacanza con la fidanzata Annachiara Zoppas e alcuni amici, ma è stato aggredito. Vittorio ha temuto per la sua fidanzata. “Non tanto perché le potessero fare del male. Non volevo che quella fosse l’ultima scena che vedeva di me. Non avrei mai potuto permettere di darle uno shock simile, permanente a vita“, dice. “È stata calmissima, ha rincorso con me i rapinatori”.

Clamoroso schiaffo di Giovanni Floris a Roberto Speranza: come torna in onda

Adesso volta pagina e ricomincia. Ma a Nuovo svela cosa lo spinge a fare ogni giorno quelle battaglie, che sono diventate mediatiche: "Però proprio in quei momenti mi sento vivo. Gli uomini preistorici passavano la loro giornata a rincorrere le prede a scappare dai predatori. Il lavoro che faccio mi fa godere la vita in tutti i sensi”.

Marianna Aprile a In Onda? “Spacco super sexy”: l'sms a Telese in diretta

Vittorio Brumotti e la fidanzata hanno un grande feeling. Lui scherza: "Ci lasciamo tutti i giorni". Poi parla della sua storia d'amore. E racconta: "Ogni giorno ci lasciamo e riprendiamo. Non siamo una di quelle coppie che sembrano perfette sulle copertine e poi spesso non sono reali". Insomma, una coppia come tante. Perfetta, ma al tempo stesso imperfetta.