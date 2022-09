Otto e Mezzo, De Benedetti e la folle profezia: "Dopo il voto Berlusconi si sfilerà"

06 settembre 2022 a

A Otto e Mezzo Carlo De Benedetti parla della campagna elettorale e spiega quali sono, a suo dire, gli scenari per il voto. Dopo aver insultato la leader di Fratelli d'Italia definendola una "scolaretta incipriata", l'Ingegnere ha parlato di quello che potrebbe accadere dopo il 25 settembre. De Benedetti non ha usato perifrasi per cercare di minare il campo del centrodestra, profetizzando addirittura uno sfaldamento della coalizione con il tradimento di Berlusconi.

Fantasie coltivate nei corridoi della sinistra profonda in preda a una crisi di nervi per la quasi certa sconfitta del campo progressista. E così De Benedetti prova ad avvelenare i pozzi: "Io penso che Berlusconi si sfilerà". E ancora: "Perché a fare il paggetto della Meloni non ce lo vedo. D'altronde le posizioni tra Salvini, Meloni e Berlusconi sono all'opposto". Insomma parole al vento che cercano di mettere in discussione la tenuta della coalizione di centrodestra che compatta sta andando dritta verso la vittoria.

Secondo l'ultimo sondaggio Tecnè mostrato a Controcorrente su Rete 4, il centrodestra in questo momento ha 21 punti di vantaggio sul centrosinistra e Forza Italia è al 10 per cento. E stando così le cose i moderati avranno quasi certamente l'incarico di formare il nuovo governo. Il tutto con buona pace di De Benedetti che dopo il 25 settembre dovrà leccarsi le ferite insieme a tutta la sinistra.