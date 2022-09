Federico Rampini, la spaventosa verità sul gas: "Nonostante le leggende..."

06 settembre 2022 a

"Anche il resto del mondo è nei guai, la crisi energetica colpisce tutti, perfino gli americani": Federico Rampini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, parla in questi termini del momento difficile che il mondo intero - compresi gli Usa - sta vivendo adesso. E questo "nonostante le leggende che circolano in Italia, quelle sull'America che speculerebbe sulle disgrazie degli altri", ha precisato l'editorialista del Corriere della Sera.

"Lo shock energetico c'è dappertutto - ha continuato il giornalista, in collegamento con la Merlino - l'America ha un'autosufficienza nel senso che l'energia ce l'ha in casa, ma siccome i prezzi sono i mondiali, di conseguenza sta costando tutto più caro anche in America". Rampini poi è intervenuto pure a Tagadà, dove - come riporta il Tempo - ha parlato soprattutto delle speculazioni in atto. Le stesse che hanno portato a un’impennata delle bollette, sempre più insostenibili per famiglie e imprese italiane.

Federico Rampini a L'Aria che tira, il video

"Il ricatto di Putin viene amplificato da fenomeni di speculazione finanziaria che si svolgono prevalentemente alla Borsa di Amsterdam che si occupa del gas e quella di Lipsia per l’energia elettrica. Bisogna fare qualcosa - ha detto il giornalista -. C’è bisogno che l’autorità europea intervenga su questi due mercati per regolarli perché sono due mercati molto, molto speculativi".