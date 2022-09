Salvini, questa ragazza fa la foto con lui e la sinistra la insulta: sapete chi è lei?

07 settembre 2022 a

La vergogna della sinistra non conosce limita. L'ultima vede protagonista Martina Valdes, fidanzata di Blanco. La giovane ha scatenato una vera e propria polemica su TikTok. Il motivo? Una foto con Matteo Salvini. Proprio così, la compagna del cantante vincitore di Sanremo 2022, è stata presa di mira dopo aver partecipato a un comizio del leader della Lega a Salò. "Oggi - era il commento a corredo dello scatto - un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto". Poi l'immagine.

Immagine che ha scatenato il livore dei soliti odiatori: "Non mi sarei fatta una foto nemmeno pagata", scrive una ragazza mentre un altro chiedi come se avesse commesso un crimine: "Sei di destra? Non ci credo". Frasi che hanno costretto la Valdes a precisare: "È un video ironico, non parlo di politica, non è nei miei interessi. Calmi tutti". Ma neanche questo basta per fermare i vergognosi e ingiustificati attacchi: "È solo un video ma è comunque pubblicità".

A intervenire in suo aiuto lo stesso leader della Lega: "Grazie Martina per il tuo sorriso, la tua presenza, la tua ironia e la tua curiosità. Se qualcuno mette sempre di mezzo la politica vive male, viva i giovani che si informano e che partecipano, viva la musica e la libertà! Ci vediamo a un concerto prima o poi".