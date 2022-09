Regina Elisabetta, la verità sulle cause della morte: la scoperta

09 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta sembrava stare bene, almeno fino a mercoledì notte quando le condizioni della 96enne sono improvvisamente precipitate. Il motivo non è conosciuto, ma non sono passate inosservate le mani scure che Sua Maestà presentava durante l'incontro con il nuovo primo ministro inglese Liz Truss. Stando agli esperti si sarebbe trattato della prova che Elisabetta II soffriva di una malattia vascolare periferica.

In sostanza la Regina avrebbe sofferto di un disturbo della circolazione sanguigna, che causa il restringimento o il blocco dei vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello Tutte però teorie, perché di ufficiale non c'è nulla. Una gola profonda ha in ogni caso precisato che per la Regina "è stata un'estate molto tipica e allegra a Balmoral, tante passeggiate, picnic e barbecue". I giorni prima, addirittura, Elisabetta II è stata descritta come "veramente di buon umore".

Insomma, un declino improvviso visto che solo poche settimane fa è stata notata camminare con i suoi corgi nei giardini. Anche se l'andamento, considerata l'età, era lento e cauto, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe potuto accadere di lì a poco. A prendere il posto della Regina, almeno per ora, il figlio Carlo. Il nuovo re terrà il suo discorso di insediamento nella giornata di venerdì 9 settembre.