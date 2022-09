Regina Elisabetta, la donna dell'ultima foto: "Che impressione ho avuto"

09 settembre 2022 a

a

a

Quella della Regina Elisabetta con la neo-premier Liz Truss doveva essere una foto importante, ma "di routine". Invece è diventata storica, perché è l'ultimo scatto pubblico della sovrana ancora in vita. A realizzarla, tre giorni fa, è stata Jane Barlow, fotografa della Press Association che doveva immortalare il primo incontro tra la monarca, scomparsa giovedì a 96 anni, e la premier britannica che proprio quel giorno aveva ricevuto formalmente l'incarico. "Fragile ma di buon umore", così la Barlow ricorda Elisabetta, vista da vicino a Balmoral, la residenza scozzese dove, dopo 48 ore, è spirata.