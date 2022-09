Controcorrente, Giuli azzera la sinistra: "Scontro Salvini-Meloni? Ecco la verità"

10 settembre 2022 a

Si parla di scostamento di bilancio a Controcorrente. Tra gli ospiti di Veronica Gentili, nella puntata andata in onda sabato 10 settembre su Rete4, Alessandro Giuli. È lui a svelare la verità dietro le opinioni apparentemente opposte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "La Meloni non ha detto no allo scostamento, ha detto di non regalare miliardi ai player della speculazione. Ossia dice che è un'ipotesi estrema".

Ecco allora che la firma di Libero ammette: "Secondo me lo dice perché lo scostamento di bilancio si può fare in due modi: si può dire 'ne abbiamo bisogno, facciamolo'". Una risposta per Giuli al cosiddetto mercato di un atteggiamento lasco. L'altro modo invece è quello di arrivarci per gradi, "dimostrare di aver fatto di tutto prima per aver evitato" il peggio.

La stessa leader di Fratelli d'Italia ha messo le mani avanti, precisando che lo scostamento "se si fa, per esempio, il disaccoppiamento, allora servono 3-4 miliardi secondo le mie stime. Penso che questa cifra - ha spiegato - si può trovare. Perché se oggi non facciamo il disaccoppiamento, non facciamo il tetto del gas, mettiamo 30 miliardi che stiamo regalando alla speculazione per coprire le bollette, e fra un mese ne servono altri 30. E io, francamente, regalare alla speculazione ci penso. Secondo me bisogna: prima mettere una misura che fermi l'aumento delle bollette, poi si discute come si fa a scoprire quello esistente". Insomma, parole chiarissime.