Matteo Salvini, Molinari infanga il leader della Lega: cosa appare su Repubblica

Dopo le indiscrezioni di Tag43 su una presunta sfuriata di John Elkann con il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, per la campagna d'odio su Giorgia Meloni, il quotidiano romano ha cambiato obiettivo: ora c'è Salvini nel mirino. E così al leader della Lega viene riservato lo stesso trattamento che ha subito Giorgia Meloni. Inchieste, articoli al veleno per infangare la Fratelli d'Italia e la Lega. Questa volta Repubblica tenta di gettare fango proprio sul leader della Lega con un articolo dal titolo "L'impresentabile".

Ovviamente non possono mancare i riferimenti alla presunta vicinanza della Lega a Putin, il Papeete, ma anche la presunta corsa alle spalle del segretario per un cambio al vertice della Lega. Insomma una colata di fango in perfetto stile Repubblica. Di certo nel menù trova spazio anche la retorica sul "fascismo" e anche le solite accuse per la vicinanza alla Le Pen (come se fosse una colpa) e quella a Viktor Orban.

Insomma non potendo attaccare in modo deciso la Meloni, Molinari ha deciso di attaccare Salvini. Il tutto senza mai riservare lo stesso trattamento e le stesse inchieste a Enrico Letta o agli altri leader della sinistra. Certo su Letta, Cina e Russia ci sarebbe tanto da dire, ma a quanto pare la direzione del fango è a senso unico...