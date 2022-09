In Onda, Concita De Gregorio punge Paragone e lui la zittisce: "Guardi, non si nasconde"

12 settembre 2022 a

A In Onda il dibattito si fa acceso, quando in collegamento appare Gianluigi Paragone. Il leader di Italexit è ospite su La7 di Concita De Gregorio e David Parenzo. Qui la conduttrice subito dà il suo "benvenuto" all'ex grillino: "Chi finanzia la vostra campagna elettorale?". Ma Paragone tira dritto spiegando che tra questi ci sono "alcune persone che hanno voglia di partecipare a questo progetto".

Più precisamente, prosegue, "non è che stiamo raccogliendo né spendendo tantissimi soldi, sono quelli minimi di una campagna elettorale che non ha nulla a che vedere con i tanti soldi che ne che spende Calenda piuttosto che i leader delle principali forze di centrodestra o centrosinistra. Noi non abbiamo i soldi per tappezzare né gli autobus, né le città di poster o simboli. Facciamo quello che riusciamo a fare".

Il suo partito ha infatti "puntato molto su Facebook perché è il mio territorio dove riesco a ottimizzare quello che ho costruito anche giornalisticamente. Ho un mio progetto editoriale che si chiama Il Paragone e...". Poi il senatore non nasconde di aver investito anche qualche soldo personale: Ho guadagnato abbastanza bene per potermi permettere anche qualche investimento di ritorno sulle mie avventure. Sono uno dei pochi che può dire che aveva una dichiarazione dei redditi migliore prima del Parlamento che non dopo". Battuta a cui segue la frecciata della conduttrice: "Beh, insomma non sono pochissimi". Ma ancora una volta Paragone non si scompone e sorridendo tuona: "Guardi che quello che guadagnavo era decisamente superiore, le dichiarazioni dei redditi non si possono nascondere".