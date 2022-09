In Onda, la De Gregorio inchioda Elly Schlein: "Perché non lo avete fatto?"

10 settembre 2022 a

a

a

In Onda torna con Concita De Gregorio e David Parenzo. È proprio la conduttrice di La7 a mettere all'angolo Elly Schlein. Nella puntata di sabato 10 settembre, la vicepresidente di sinistra della Regione Emilia-Romagna inizia a elencare i provvedimenti di cui il centrodestra non parlerebbe e che invece servono al Paese. Tra questi il salario minimo, un aumento di stipendi e chi più ne ha più ne metta. Così a interromperla ci pensa la De Gregorio che chiede: "Perché non lo avete fatto voi?".

"Chi fa soldi sul gas e ci spara alle spalle". Senaldi svela l'euro-scandalo

Un quesito che mette visibilmente in imbarazzo la giovane, che a quel punto tenta di arrampicarsi sugli specchi: "Perché non abbiamo mai avuto i numeri da soli. Certo che ci sono stati degli errori, ma ricordo che non abbiamo mai avuto una maggioranza".

"Vi dico chi era". Berlusconi rivela il suo incontro con la Regina Elisabetta | Guarda

Prima di lei, a prendere la parola è stato Ferruccio De Bortoli. Dall'ex direttore del Corriere della Sera è arrivato un vero e proprio avvertimento al futuro governo: "Il compito del prossimo governo è arduo". Secondo il giornalista infatti ci sono delle esigenze: "Dobbiamo evitare una crisi finanziaria, o comunque mostrare all'Europa che non siamo deboli dal punto economico. Il caso unico nella storia è che il prossimo governo dovrà fare una legge di Bilancio in pochissimi giorni".