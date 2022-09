In Onda, l'accusa al veleno: "Da quando sono tornati Parenzo e Concita..."

11 settembre 2022 a

a

a

Un mezzo disastro. Il ritorno alla conduzione di In Onda su La7 del duo Concita De Gregorio-David Parenzo, pare non abbia portato grossi risultati sotto il profilo dello share. Si sono fermati al 4,4 per cento poco sopra la soglia raggiunta da Luca Telese e Marianna Aprile.

E come riporta Marco Zonetti su vigilanzatv.it, a quanto pare alcuni spettatori si sarebbero lamentati. A dar fastidio sarebbero stati i siparietti ridanciani dei conduttori con battute, complimenti per le cravatte e altri discorsi che poco o nulla hanno a che fare con l'informazione politica. E così pare che il nuovo corso sia basato sulla serietà e sull'aderenza ai fatti di casa nostra che poco spazio lasciano alle risate.

Va detto che il talk show di La7 in questo momento è difficoltà. La Aprile e Telese faticavano, sempre secondo quanto riporta Zonetti, ad arrivare al 4 per cento. Insomma il talk show del weekend di La7 ha bisogno di una rinfrescata per attirare nuovamente i telespettatori che con l'avvicinarsi del voto avranno sempre più sete di approfondimenti politici in vista della resa dei conti nelle urne.